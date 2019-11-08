المنتخب السعودي يُسجل 3 أهداف في 15 دقيقة بشباك الهند

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في تسجيل ثلاثة أهداف في 15 دقيقة في شباك المنتخب الهندي، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020 تحت 19 عامًا.

وسجل محمد مران الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب أحمد البصاص الهدف الثاني للأخضر الشاب في الدقيقة العاشرة.

ووسط تراجع أداء المنتخب الهندي، تمكن المنتخب السعودي من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد البصاص في الدقيقة السابعة عشرة.

يذكر أن مباراة السعودية والهند تُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.