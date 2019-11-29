المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لمواجهة البحرين

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة البحرين، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حصة تدريبية، مساء اليوم الجمعة، على ملاعب التدريبات بأسباير.

وبدأت تدريبات الأخضر الجماعية اليوم بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يختتم رينارد مران المنتخب السعودي بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على البحرين غدًا، لمصالحة جماهيره وتعويض خسارته ضد الكويت بنتيجة 3/ 1 في الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب الكويت ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن عمان البحرين، ثم المنتخب السعودي بدون نقاط.