المنتخب العراقي يواجه إيران والبحرين في الأردن رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن إقامة مباراتي المنتخب العراقي الأول ضد إيران والبحرين في الأردن.

وأضاف فيفا في بيانه، أنه تم الاتفاق على مقترح من الاتحاد العراقي لكرة القدم، بخوض المباراتين في عمان بالأردن، بسبب الوضع الأمني في العراق.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ضد إيران، يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، وبعد 5 أيام يواجه البحرين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان المنتخب العراقي الأول لكرة القدم قد خاض الشهر الماضي مباراته الرسمية الأولى على أرضه منذ 8 سنوات، عندما استضاف هونج كونج في تصفيات كأس العالم بمدينة البصرة.

ويتصدر المنتخب العراقي الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية، برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف عن منتخب البحرين صاحب المركز الثاني.