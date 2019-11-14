المهارات الفردية تُنقذ منتخب السعودية

المواطن - محمد سمعه

قدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أداءً أكثر من رائع في مباراة أوزبكستان، حيث أظهرت آخر عشر دقائق من عمر المباراة الإصرار الكبير لدى لاعبي الأخضر على قلب النتيجة وتحقيق الانتصار الأول في الأراضي الأوزبكية.

وكان العامل الرئيسي الذي اعتمد عليه منتخب السعودية في مواجهة منتخب أوزبكستان، هو المهارات الفردية التي تمثلت في تصويبة سلمان الفرج القوية، والتي مكنت الأخضر من إحراز الهدف الثاني في شباك المنتخب الأوزبكي.

وأظهر الهدف الثالث لـ منتخب السعودية في شباك أوزبكستان، قمة المهارات الفردية، التي تمثلت في الهدف الجميل الذي سجله اللاعب سالم الدوسري عندما وضع الكرة بطريقة مهارية جميلة فوق حارس أوزبكستان.

وعلى الرغم من كم الانتقادات الذي تعرض له المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لعدم وصول الأخضر إلى قمة الأداء المثالي معه، لكن المهارات الفردية اليوم أنقذته ومكنت الأخضر من تحقيق هدفه وهو الصعود لصدارة المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط.

الفرج رجل المباراة بامتياز

يذكر أن سلمان الفرج قائد منتخب السعودية، تُوج بجائزة رجل مباراة السعودية وأوزبكستان، بعد أن أحرز هدفين للأخضر في لقاء اليوم.

وقال المحلل الرياضي خالد الشنيف عقب مباراة منتخب السعودية وأوزبكستان، إن الأخضر كان بحاجة للشراسة والقوة في السيطرة على الكرة والحصول عليها من الخصم، مستشهدًا بتصرف عبدالله عطيف المثالي في قطع الكرة وتمريرها إلى سالم الدوسري، من أجل إحراز الهدف الثالث وهدف الفوز للأخضر في الشباك الأوزبكية.

الفوز يُخفف الانتقادات

وجاء فوز منتخب السعودية اليوم لتخفيف الضغوطات والانتقادات قليلًا عن عاتق المدرب الفرنسي رينارد، خاصة أن أي نتيجة غير الفوز كانت ستجعله في مرمى نيران الانتقادات، كما حدث له بعد تعادل منتخب السعودية مع فلسطين تعادلًا سلبيًا يوم 15 أكتوبر الماضي في مدينة رام الله الفلسطينية.