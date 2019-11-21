المهندسين تقرّ خطتها ولائحة العمل الداخلي

المواطن - الرياض

أقرّت الجمعية العمومية الاستثنائية للهيئة السعودية للمهندسين في اجتماعها الاستثنائي السادس بميريديان الخبر، الخطة الاستراتيجية، ولائحة تنظيم العمل الداخلي، بعد تصويت الأعضاء بالموافقة على ما تم طرحه.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية السادسة، بكلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد الشهراني، الذي رحب بالحضور، مؤكداً أن ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لجميع القطاعات، يُعدّ حراكاً ونشاطاً كبيراً في أنظمتها، مشيداً بدور هيئة المهندسين المهم في تنظيم القطاع الهندسي، حيث عملت الهيئة على تطوير منظومة العمل لديها، وتصحيح الأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى إطلاقها العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، لتحقيق أهداف الرؤية، وتنفيذاً لأهدافها منذ نشأتها.

أبرز القرارات واللوائح:

وأشار المهندس الشهراني إلى أن من ضمن المشاريع المهمة والمبادرات التي عملت عليها الهيئة، ما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية، واللائحة التنظيمية للعمل الداخلي، موضحاً أن من أبرز القرارات واللوائح والأنظمة التي صدرت عن الهيئة، تشكيل لجنة الاعتماد المهني، وبدء مزاولة أعمالها بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، واعتماد اختبار أساسيات الهندسة والعمارة، بالإضافة إلى إطلاق وتدشين مآمير ضبط لتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وإصدار معايير المزاولة، وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتأسيس مجلس أمناء لمركز التحكيم الهندسي، وتنظيم العديد من الاجتماعات وورش العمل، للوصول إلى نتائج إيجابية ومتميزة، تنعكس على بيئة العمل الداخلية للهيئة، وتطوير العمل المهني والمهندس.

وذكر المهندس الشهراني في كلمته، أن من تلك القرارات والأنظمة نتج عنها، زيادة أعداد المتقدمين لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة إلى 700 مهندس وطالب، ما ساهم في ازدياد عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة وتفوقهم على جميع الجنسيات الأخرى الملتحقة بالهيئة.

200 دورة:

وأكد أن الهيئة قامت بتدريب أكثر من 5 آلاف مهندس في أكثر من 200 دورة، كما تم تنفيذ 80 دورة مدعومة و137 تخصصية، إلى جانب تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الاحترافية، وكذلك تدريب 300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، كما أقامت الهيئة أكثر من 34 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة”.

من جانبه، نوّه الأمين العام للهيئة، المهندس فرحان الشمري في كلمته، أن الاجتماع يُعقد من أجل بناء مستقبل أفضل للهيئة، وأن ما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية، واللائحة التنظيمية للعمل الداخلي في الهيئة خلال الفترة الماضية، هو عبارة عن ثمرة جهود متواصلة، شارك بها أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة من ذوي الخبرة، من أجل الخروج بخطة ونتائج تواكب رؤية 2030 ومتطلبات العصر.

وضمن ما حققته هيئة المهندسين من إنجازات، أشار المهندس الشمري إلى أتمتة شركات العقود المؤقتة، وإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من ربط المهن الفنية، وتدشين خدمة الاعتماد الآلي للفنيين، وكذلك إطلاق خدمة اعتماد مدرب، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، ومنصة مؤهل.

أرشفة وموارد بشرية:

وبما يتعلق بالشأن الداخلي في الهيئة، ذكر المهندس الشمري، أنه تم تدشين نظامي الأرشفة والموارد البشرية والمشتريات الإلكتروني، وإطلاق خدمة نذير الإلكترونية التي تساعد الهيئة في تحديث بيانات الأعضاء من مهندسين، وفنيين، وأخصائيين، مشيراً إلى إطلاق نظام الفعاليات لتوثيق الفعاليات الخاصة بالهيئة.

وأضاف المهندس الشمري أن الهيئة أتمت الربط الإلكتروني مع عدة جهات منها، وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصنيف المقاولين وتأهيل المكاتب الهندسية، وأمانة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل، ومركز قياس، ووزارة الإسكان، ومركز المعلومات الوطني، وخدمة سداد”، مؤكداً أن الهيئة، تعمل حالياً على الاستعداد للربط الإلكتروني مع أمانة جدة، ووزارة العدل، ومركز الإسناد والتصفية، وتوحيد منصات التوظيف على مستوى المملكة.

تطوير مستمر:

ونوه الأمين العام إلى أن الهيئة تعمل على كل ما من شأنه تطورها لصالح المهنة والمهندس، من أجل بيئة هندسية مهنية سعودية راقية ومتميزة، مؤكداً أن هذه الجهود وهذه الإنجازات لم تأت إلا بتضافر أعضاء الهيئة من المهندسين وتعاونهم معها.

يُذكر بأن اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية السادسة، جاء بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في مدينة الرياض، والموافقة على مواضيع كانت مطروحة وهي، التقرير السنوي، والحساب الختامي للهيئة لعام 2018م، ومعايير المزاولة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية.