المواصفات الكاملة لهاتف HONOR 9X الجديد

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أطلقت شركة HONOR هاتفها الجديد HONOR 9X الذي يأتي بشكل جديد في التصميم والتصوير والأداء.

مواصفات HONOR 9X

وضمن مميزات هاتف HONOR 9X الجديد أنه يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، كما يدعم هونر 9X الراديو الـ FM بالإضافة لدعمه إلى الـ NFC، فيما يأتي بوزن 185 جراماً.

ويدعم هاتف HONOR 9X شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G، أما الشاشة فتأتي بالشكل الكامل حيث تأتي بدون أي نوتش أو ثقب فالكاميرا الأمامية تعمل عن طريق سلايدر وتأتي الشاشة من نوع LTPS IPS LCD بمساحة 6.59 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 391 بكسل لكل إنش.

هاتف HONOR 9X الجديد يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، ويدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت ويتم تركيبه بدلًا من الشريحة الثانية، كما يأتي بمعالج هواوي القديم في الفئة المتوسطة وهو Kirin 710F تكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي Mali-G51 MP4.

كاميرا HONOR 9X

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية في هاتف HONOR 9X فتأتي بكاميرا منبثقة وبدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، أما الكاميرا الخلفية فتأتي ثلاثية، الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

كما يدعم هاتف HONOR 9X تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 أو 30 إطار في الثانية، ويدعم أيضًا ميكروفوناً إضافياً خاصاً بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة، بالإضافة إلى الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual band, Wi-Fi Direct, hotspot.

الأمان في HONOR 9X

ومن مزايا هاتف HONOR 9X الجديد أنه يدعم البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس بالإضافة لدعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE، كما يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS.

ويأتي HONOR 9X بوسائل الأمان ومستشعر البصمة الذي في ظهر الهاتف، كما يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل دعمه لمستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR.

ويقدم HONOR 9X منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بمنفذ سماعات الأذن، أما عن منفذ الـ USB فيأتي من نوع Type C، وبالنسبة إلى البطارية فتأتي بسعة 4000 ملي أمبير.

وأخيرًا يأتي هاتف HONOR 9X بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة الـ EMUI 9.1.