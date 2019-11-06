“المواطن” توثق يوم الكبار.. تفاعل جماهيري ومشاعر لن تُنسى في ليلة سهم

المواطن - الرياض - تصوير: عبد الاله الخيبري

شهدت ليلة سهم ضمن موسم الرياض، مساء أمس الثلاثاء، حضورًا كبيرًا في الحفلة الأكبر في الشرق الأوسط والتي جمعت رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب بتنظيم من شركة روتانا التي تعد هرم شركات الانتاج العربي .

وقدم النجوم خلال ليلة سهم التي احتضنها مسرح الفنان محمد عبده، ليلة غنائية ساهرة لتكون أولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي، وسط إبداعات وأغاني أطربت الحضور الكبير، حيث نفدت تذاكر الحفلة بعد إقبال غير مسبوق بمجرد طرحها مسجلةً رقمًا قياسيًّا في الإقبال على تذاكر حفلةٍ غنائية.

ووثقت “المواطن” لقطات من حفل ليلة سهم، والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور مع النجوم الكبار، حيث قدم الفنانون أبرز الأعمال الغنائية بإحساس لا يوصف ومشاعر فياضة؛ وهو ما أثار شجن الحضور وحماسته.

حفل مميز:

وفُتحت الأبواب عند الساعة الرابعة عصرًا أمام الجمهور، فيما عمل المنظمون على تسهيل دخول الجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة إلى القاعة في وقت جيد، لتبدأ الحفلة عند الساعة الثامنة بوصلة أميمة طالب، ثم إسماعيل مبارك، ثم أصالة، وبعدها ماجد المهندس، وأخيرًا رابح صقر.

وبعدها احتفى موسم الرياض بليلة ملأها الطرب والفن والألحان الموسيقية الخالدة وحضور أكثر من 22 ألف شخص في المسرح بمنطقة البوليفارد في الرياض.

تكريم سهم:

وشهد الحفل تكريم الموسيقار الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (سهم) وهو ملحن وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

وظهر الأمير أحمد بن سلطان في أول عمل فني له مع الفنان رابح صقر في أغنية “تحملتك” خلف لقب “سهم”، واستمر لمدة 10 سنوات في الأوساط الفنية باسم مستعار، وكان أول ظهور علني له في يونيو 2019 في سهرة غنائية جمعته بفنانين تغنوا بألحانه منهم المغنية السورية أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس.

وسبق للملحن سهم تقديم العديد من الألحان المميزة منها مع عبدالمجيد عبدالله لو يوم أحد، ناوي تخليني، بريحك، مرتاح لا زاد، يا ما حاولت، ومع رابح صقر قدم أغنيات عديدة منها، تحملتك، كذا من ربي حبيتك، أنت عارف، تصبر، افترقتوا، منتهى الرقة أزعل عليك، ما في كلامي شي، طريق البداية، كما غنت له أصالة سواها قلبي، طلبتك لا تحاكيني، لا تخاف، تبي تتركني، قانون كيفك.

وجرت في الرياض البروفات التحضيرية للحفلة قبل تنظيمها بيومين من قِبل الفنانين والفنانات المشاركين فيها، في حضور جميع الأطقم الموسيقية.

اعتذار عبدالمجيد عبدالله:

وشهد الحفل اعتذار الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن عدم قدرته على الحضور، مقدمًا الشكر والتحية للموسيقار سهم، مضيفًا أن سالم الهندي اتفق معه للظهور عبر الصورة من أجل الجمهور الحبيب.