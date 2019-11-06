“المواطن” في إسكان حفر الباطن.. منازل متهالكة وأسعار مرتفعة وخطر يتربص بالأهالي!

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

شكا مواطنون من حالة إسكان حفر الباطن والذي يعاني من تصدعات في الجدران وأكوام النفايات والحفريات في الطرق، وعلى الرغم من ذلك تعتبر أسعاره مرتفعةً مقارنةً بأسعار الوحدات السكنية في المناطق الأفضل حالاً.

وقال حسن الفيفي في تصريحات إلى “المواطن” إنه وقَّع عقداً بقيمة 500 ألف ريال من أجل السكن فتفاجأ مع مرور الأيام بتصدعات في الجدران ليضطر إلى الترميم، وهو ما كلفه قرابة 100 ألف ريال، موضحاً أنه عند اتصاله بوزارة الإسكان بشأن الصيانة تم توجيهه إلى الصندوق العقاري بحفر الباطن، وعند حضوره إلى الصندوق أفادوه بأنهم لا علاقة لهم بالصيانة، متسائلاً: لماذا لا يكون هناك فرع للإسكان بالمحافظة؟ فمن غير المعقول أن يراجع السكان المنطقة الشرقية من أجل صيانة أو معاملات تخصهم!

وأضاف الفيفي: تفاجأت بعد ذلك بدخول مياه الأمطار إلى منزلي عن طريق الأبواب والنوافذ، وهنا نتساءل هل يستحق هذا المنزل 500 ألف ريال؟!

أسعار الإسكان مختلفة:

من جهته، تعجب عبدالله الشمري من انخفاض أسعار منازل الإسكان في محافظات ومدن المملكة، فلماذا أسعار إسكان حفر الباطن 500 ألف وإسكان الزلفي ورفحاء والحدود الشمالية بـ 350 ألفاً؟!.

أما حسن الواصلي فقال إنه متقاعد بعد أن خدم الوطن 28 عاماً، وبسبب ظروف الحياة تعثر عن تسديد القسط فتفاجأ بموظف أجنبي تابع لشركة عند باب منزله يهدده بالطرد هو وأبنائه في حال عدم السداد.

طريق الرياض خطر:

وقال عيد الشمري: إن ازدحام طريق الرياض السريع خطر يحاصرهم كسكان، مطالباً بوضع إشارة مرورية لأنه لم يتم التجاوب مع مطالبهم، فيما أشار حاكم المطيري إلى أن الجهة الغربية من الإسكان يقابلها أكوام النفايات والحفريات وكذلك مجرى للصرف الصحي الذي تنبعث منه روائح كريهة.

مشروع خالٍ من المدارس وتفحيط مستمر:

في سياق متصل، أكد خليف الشمري أن: مشروع الإسكان الذي يبلغ عدد المنازل فيه 900 منزل لا توجد به مدارس للبنين والبنات فمدارس البنين موجودة بحي اليرموك المقابل لنا، أما مدارس البنات فنضطر بالذهاب ببناتنا إلى حي النايفية لعدم وجود مدارس للمتوسطة والثانوي.

وبالنسبة إلى عيسى سلامي، فتحدث عن إزعاج المفحطين وهو مسلسل يتكرر كل يوم، فأصبح المفحطون يمارسون هوايتهم لضمانهم عدم وجود من يردعهم، مطالباً بتواجد الجهات الأمنية لحل الأزمة.

كما يعاني إسكان حفر الباطن من مشاكل أخرى، حيث أتلفت العاصفة الأخيرة عدداً كبيراً من أبواب المنازل، وبحسب حديث متعهد الصيانة يجري العمل الآن على صيانة أبواب 150 منزلاً أتلفتها العاصفة.

وحول عدم وجود أئمة في مساجد الإسكان، أوضح مدير إدارة المساجد بحفر الباطن الشيخ معاشي الظفيري في تصريحات إلى “المواطن” أن السبب يعود لقِلة من يسكن في المكان!