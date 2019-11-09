“المواطن” في إسكان ناوان.. زحف الرمال و الاتصالات معدومة والصكوك لم تسلم للمستفيدين

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

طالب عدد من المواطنين في إسكان ناوان المسؤولين بحل جذري لمعاناتهم والتي تتمثل في سوء النظافة، وعدم إيصال شبكة المياه، وعدم توفر جامع لإقامة الصلوات المفروضة بالرغم من توفر أرض بمساحة كبيرة ولم يبقَ سوى البناء.

وقال الأستاذ محمد غشام لـ”المواطن” بأنه لا توجد نظافة دورية تسببت في تكدس القمامة؛ ما ينتج عنه تجمع للقاذورات وتشويه لمنظر الحي، كما أن شبكة الاتصال ضعيفة جداً في الموقع، والبعض منا اضطر لتركيب مقويات للشبكة ولم تجدِ نفعاً.

وأضاف: “أنه في أوقات الأمطار والسيول يرتفع منسوب المياه ليدخل البيت ويقطع الكهرباء وهذا خطر جداً، وبالنسبة لموضوع صكوك الفلل لم تسلم لنا ولا الرسم الكروكي لحاجتنا لها في التعديل أو الإضافة”.

وفي السياق ذاته تحدث المواطن سعيد محمد قائلاً: “إن إسكان ناوان بحاجة ماسة وضرورية لمسجد كبير يتسع لكافة الأهالي وهذا الطلب الكل ينتظره ويطالب به، وأيضاً نعاني من عدم إيصال المياه لمنازلنا فلا توجد شبكة مياه للإسكان فنضطر للصهاريج التي تتأخر كثيراً في إيصال المياه وبأسعار غالية”.

وتابع: “بعضنا من أصحاب الدخل المحدود ولا يوجد لدينا دخل إلا الضمان الاجتماعي وتم استلام وحداتنا السكنية بدون أثاث؛ ما أجبر البعض على السكن بدون أثاث أو استعمال أثاث قديم لا يفي بغرض السكن”.

أما محمد بعروص فتحدث عن ضرورة توفر خدمات أساسية داخل الإسكان من سوبر ماركات وخلافه، كما نعاني من زحف الكثبان الرملية لعدم وجود تشجير حول الإسكان.

وأكد جميع الأهالي بضرورة وجود دورية دائمة لحفظ الأمن داخل الإسكان أو حراس أمن.

وناشد الأهالي تدخل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود أمير منطقة الباحة لرفع المعاناة وتلبية هذه الاحتياجات الأساسية والضرورية، مؤكدين أنه صاحب اليد البيضاء لجميع أهالي المنطقة.