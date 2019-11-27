“المواطن” في منزل روابي فتاة الواديين المفقودة

المواطن - فهد القحطاني – أحد رفيدة

ناشد ذوو الفتاة روابي ابنة الـ 13 عامًا المفقودة بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة، الجهات المسؤولة ومن يملك القدرة والخبرة مساعدتها في البحث عنها.

وعن التفاصيل حول اختفاء الطفلة زارت “المواطن” منزل الأسرة والتقت بوالدها حيث قال إن روابي كانت تعاني من حالة المس وقد تم علاجها واستقرت حالتها لمدة سنتين وفي يوم السبت الماضي، استيقظت روابي من نومها الساعة السابعة والنصف صباحًا مع والدتها في نفس الغرفة وكانت تشكو من صداع شديد وخلدت إلى النوم مره ثانية.

وتابع أنه عند الساعة العاشرة صباحًا استيقظت من نومي وذهبت إليها كي أطمئن على صحتها فلم أجدها في فراشها، ووجدت باب المنزل مفتوحًا وتأكدت أنها خرجت دون أن تأخذ شيئًا من محتوياتها سوى عباءة لأختها كانت عليها ومكثنا في البحث عنها حتى الساعة الرابعة بعد العصر على أمل أن نجدها حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية ولا يزال البحث جاريًا حتى الوقت الحالي وأطلب من الله عز وجل أن يجدوا روابي وهي بصحة جديدة وألّا يصيبها مكروه.

وطالب الوالد من الجهات الأمنية تكثيف الجهد في البحث داعيًا من يعثر عليها إبلاغهم والتواصل مع الجهات المختصة.