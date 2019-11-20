المولد عن الإيقاف: أسوأ فترات حياتي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي الاتحاد فهد المولد عن تفاصيل عديدة بشأن فترة إيقافه، مؤكدًا أنه مر بمرحلة صعبة للغاية وعانى نفسيًا، ووعد الجماهير بأن يعود بشكل قوي.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد لمدة عام عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا، لتناوله مواد محظورة.

مرحلة صعبة

وتحدث المولد عن مدى تقبله لقرار إيقافه، وقال: “منذ اليوم الذي خرج فيه القرار، مررت بمرحلة صعبة وأسوأ فترات حياتي وتغيرت الكثير من الأمور، وفضلت الاختفاء، وأصدقائي أخرجوني من الفترة النفسية التي عشتها”.

وتابع المولد خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “كنت لا أخرج من المنزل، وعلمتني تجربة الإيقاف أشياء كثيرة وقررت أيضًا الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أتدرب بشكل متواصل في صالة الألعاب الرياضية، وأخذت عهدًا على نفسي بأن أعود بشكل أفضل مما كنت عليه في الوقت السابق”

غياب التواصل

وأضاف: “هناك اتصالات بيني وبين رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي والإدارة، ولكنها ليست بالشكل الذي كنت أتوقعه لأنها ليست دائمة، وبخصوص الرواتب يعتبر العقد معلقا لأنه وفقا للقانون لا آخذ رواتب من النادي”.

واستكمل فهد المولد تصريحاته قائلًا: “كما لم يتواصل أي أحد من الاتحاد السعودي أو مدرب المنتخب معي، ولكن هناك تواصل بين فترة وأخرى مع لاعبي الاتحاد”.

وأردف: “كان هناك حديث بخصوص تجديد تعاقدي وأوضحت لهم بأنني ليست لدي أي مشكلة، لأنني أريد الاستمرار في النادي، وتحدثت مع أنمار الحائلي حول ذلك”.

تراجع الاتحاد

وعلق المولد على تراجع نتائج الاتحاد قائلًا: “النادي يمر بلحظات سيئة والجماهير غير راضية، وأتمنى من اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، وأعتقد أن بداية الموسم كانت خاطئة وتأثر الفريق بتغيير أكثر من مدرب بالإضافة إلى المحترفين”.

وتابع: “الفريق يفتقد التكاتف ويجب أن يكون على قلب واحد، والروح لن تأتي إذا كانوا بعيدين عن بعضهم، والمدرب السابق سييرا غير أشياء كثيرة في الموسم الماضي لكنه لم يتوفق في العام الحالي”.

وعن اللاعبين المحترفين في صفوف الاتحاد، قال المولد: “أتوقع أن هناك تغييرات ستحدث على مستوى اللاعبين الأجانب في الفترة المقبلة”.

واختتم فهد المولد تصريحاته قائلًا: “أفتقد نادي الاتحاد وفرحة جماهيره، وسأذهب إلى مركز خاص للإعداد البدني في أوروبا على حسابي الشخصي، بعدها سأعود وألتحق بتدريبات الفريق”.