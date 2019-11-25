المونديال فرصة #الهلال لتخطي النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى تخطي أرقام ناديي النصر والاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وكان الاتحاد نجح في نيل المركز الرابع في مونديال الأندية عام 2005 باليابان، كذلك سبق للنصر والاتحاد تحقيق فوز وحيد في مونديال الأندية، حيث فاز الاتحاد على الأهلي المصري في نسخة 2005، بينما فاز النصر على الرجاء المغربي في نسخة عام 2000 برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

جدير بالذكر أن الاتحاد والنصر سبق لهما إحراز خمسة أهداف في كأس العالم للأندية.

بالطبع يريد الهلال في مشاركته الأولى إثبات أحقيته بالتأهل بجانب تحقيق أرقام مميزة تساعده على تخطي أرقام النصر والاتحاد.

ومنذ انطلاق مونديال الأندية في عام 2000، ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها 3 أندية عربية في نسخة واحدة من المونديال، حيث يتواجد في نسخة 2019 كل من الهلال بطل آسيا والترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري القطري في الموسم الماضي.

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” هديته إلى نادي الهلال، وذلك بعد تأهل الأزرق إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وأكدت تقارير إخبارية أن الفيفا وضع قانونًا في لوائح بطولة كأس العالم للأندية، يمنح للفريق المتأهل للبطولة حق إشراك سبعة من لاعبيه الأجانب في التشكيل الرسمي للمباراة مع وجود لاعب أجنبي على دكة الاحتياط.