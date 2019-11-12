المياه الوطنية تعلن عن 12 #وظيفة
في عدة مدن عبر تمهير

المياه الوطنية تعلن عن 12 #وظيفة

2019/11/12
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت شركه المياه الوطنية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( مكة المكرمة – جدة – الطائف ) ، وفق التفاصيل التالية :

• مهندس مدني (عام) ‎
جدة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 6

• مهندس إنشاءات ‎
جدة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• أخصائي موارد بشرية ‎
مكة المكرمة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1

• أخصائي موارد بشرية ‎
الطائف , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1

• أخصائي تدريب ‎
مكة المكرمة , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1

• أخصائي تدريب ‎
الطائف , مكة المكرمة
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 1

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم والاطلاع على المزيد من التفاصيل ( هنا الرابط ).

 

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