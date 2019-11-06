النجوم يعبر لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

النجوم يعبر لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

2019/11/06
الساعة 7:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن فريق النجوم من التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على العروبة بثلاثية مقابل هدفين.

وافتتح العروبة التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر اللاعب معاذ عفانة في الشوط الأول.

ورد النجوم بالتعادل في الدقيقة الـ43 عبر اللاعب نواف نوح.

وفي الشوط الثاني سجل النجوم هدفين عبر كل من عناد منذر ونواف نوح في الدقيقتين الـ74 والـ79.

وقلص العروبة الفارق، حيث تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر معاذ عفانة في الدقيقة الرابعة والتسعين.

وكانت مباراة النجوم والعروبة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يُذكر أن الصفا والدرع والفتح تأهلوا جميعًا لدور الـ32 من كأس الملك على حساب أندية الكوكب والحزم والانتصار على الترتيب.


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