النزهة والفيحاء بلا مياه والشركة : انتظروا

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

أبدى عددٌ من سكان حيي النزهة والفيحاء في محافظة حفر الباطن استياءهم من عدم وصول مشروع المياه إلى منازلهم الأمر الذي يلزمهم بالذهاب إلى الصهاريج المعروضة في الشوارع، مطالبين فرع المياه في المحافظة بتوصيل شبكات المياه لهم.

وقال عطالله الشمري:” إن الحي الذي نعيش فيه يفتقر لخدمة المياه وقمنا بمراجعة فرع المياه ووعدونا بإيصال مشروع سقيا المياه لحين توصيل المشروع لهم، إلا أن الوعود ذهبت أدراج الرياح”.

من جانبه طالب المواطن ثامر العنزي بإيصال المشروع لحيهم أسوة ببقية أحياء المحافظة حيث يضطرون لطلب الماء من أصحاب الصهاريج العشوائية الذي تختلف أسعارهم من حين لآخر.

بدوره بين المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي لـ “المواطن” أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية تسعى إلى التوسع في كافة خدماتها في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بما في ذلك محافظة حفر الباطن التي تشهد توسعاً عمرانياً وسكانياً.

وتابع: ” نعمل حالياً في حي النزهة ضمن مشروع شبكات المياه بمناطق متفرقة في حفر الباطن (المرحلة الثامنة) ولإيصال المياه عبر الشبكات خلال الستة أشهر المقبلة”.

وأضاف العنزي: فيما يخص حي الفيحاء فهو ضمن الأحياء المدرجة والمستهدفة بالمشاريع لإنشاء شبكات المياه بها (المرحلة التاسعة) والذي ينتظر إجراءات الترسية وفق ما سيخصص من اعتمادات مالية خاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة.