النصراويون: نصرنا بخير والقادم بطولة

المواطن - محمد سمعه

أعربت فئات عديدة من جماهير نادي النصر عن سعادته البالغة بفوز العالمي على الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حساب يحمل اسم حسين: ألف مبروك للعالمي وعشاقه، النصر متصدر بقلوب عشاقه، نصرنا بخير وجاب الصدارة، النصر العالمي الاستثنائي.

وقال أبو وجدان العديني: ألف مبروك الصدارة والقادم بطولة بإذن الله.

بينما قال جوستيك: كان يوم عظيم، يوم تعاقدنا مع روي فيتوريا، وكانت فرحة لا تُنسى ونبي نفرح بالتجديد له.

وتقدم حمد الله بالهدف الأول للنصر في الدقيقة الـ11 بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام، كما سجل البرازيلي جوليانو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ30.

ولعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النصر 20 نقطة في المركز الثاني متقاسمًا صدارة الدوري مع نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وحقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول اليوم الأربعاء في شباك الفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد هدفه في الفيصلي، نجح عبدالرزاق حمد الله في التسجيل بجميع الأندية التي لعب ضدها في الدوري السعودي بواقع 17 ناديًا.

وسجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للنصر برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

وكان حمد الله تُوج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، كما فاز مع النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخ أصفر العاصمة.