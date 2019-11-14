النصر: التفريط في جوليانو ممنوع

المواطن - محمد سمعه

أوضح نادي النصر قراره النهائي حول إمكانية التفريط في اللاعب البرازيلي جوليانو لأحد الأندية البرازيلية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير إخبارية أن مسؤولي النصر رفضوا رفضًا تامًا التفريط في جوليانو مقابل ضم أحد لاعبي نادي بالميراس البرازيلي.

ولا يريد النصر التفريط في جوليانو كونه أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق النصراوي الذي ينافس على لقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري.

وكان جوليانو انضم إلى النصر في 2018 قادمًا من نادي فنربخشة التركي.

من ناحية أخرى، يستعد كل من المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط، لتقديم هدية مميزة للعالمي وجماهيره في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن وجود حمد الله وأمرابط في النصر سيُقرب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي من الانضمام للعالمي.

ويأتي وجود أمرابط وحمد الله كـ ميزة كبيرة للعالمي من أجل ضم بلهندة، خاصة أن النصر سبق له أن أبدى اهتمامه بضم لاعب غلطة سراي الذي أصبح قريبًا من مغادرة ناديه التركي لوجود مشاكل حاليًّا بينه وبين جماهير الفريق.

وسبق للنادي الأهلي أن أبدى رغبته مع جاره الاتحاد في ضم يونس بلهندة في حال قرر مغادرة غلطة سراي.

وسبق لـ يونس بلهندة أن تواجد في معسكرات سابقة للمنتخب المغربي مع حمد الله وأمرابط، كما أن علاقة الترابط بين الثلاثي ستفيد النصر من أجل إتمام الصفقة.