النصر جاهز و #التعاون يُحذر #الشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُختتم، غدًا السبت، مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مباريات.

وستُقام ثلاث مباريات، حيث سيكون اللقاء الأول بين فريقي العدالة والحزم، الذي ينطلق في الساعة الـ5:40 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب والتعاون، حيث تنطلق في السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

ويسعى الشباب إلى الفوز من أجل الوصول إلى النقطة رقم 18 وبالتالي الصعود إلى وصافة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن التعاون قد يهدد الشباب بالفوز عليه خاصة أن سكري القصيم يعيش فترة جيدة بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الثامنة.

وتُختتم مباريات الجولة التاسعة بلقاء النصر وأبها الذي ينطلق في تمام الـ19:50 مساءً على ملعب الملز.

ويحتاج النصر إلى الفوز من أجل التواجد في المركز الثالث رفقة الأهلي والفيصلي، أما أبها فيطمح إلى الفوز للتواجد في وسط الجدول.

وكان النصر فاز يوم الأحد الماضي على نادي الهلال في ديربي الرياض بنتيجة 2-1 في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.