#النصر راحة لمدة يوم
قبل استئناف المباريات

#النصر راحة لمدة يوم

2019/11/17
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي راحة عن أداء التدريبات الجماعية لمدة يوم واحد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خاض حصة تدريبية اليوم تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، قبل أن يختتم فيتوريا المران بمناورة على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

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