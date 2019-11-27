النصر قد يُحرم من صفقة مهمة في يناير

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، صفقة مهمة تحل مشكلة كبرى للمدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضع النصر أنظاره مؤخرًا على ضم المدافع عبدالله الشامخ لاعب وظهير أيسر الشباب، حيث يريد النصر تدعيم هذا المركز بسبب إصابات عبدالرحمن العبيد خلال الفترة الأخيرة.

وما قد يُهدد النصر بحرمانه من الصفقة، هو الخلافات والمناوشات التي حدثت في الفترة الأخيرة بين خالد البلطان رئيس الشباب وجماهير النصر خلال مباريات الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

يذكر أنه سبق لـ خالد البلطان أن وصف النصر بنادي الجاليات، بعد سخرية سعود آل سويلم رئيس النصر السابق من جماهير الشباب، لتقذف جماهير النصر زجاجات مياه على أرضية الملعب خلال لقاء النصر والشباب في دوري الموسم الحالي.

من ناحية أخرى، وعد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، عشاق العالمي بمفاجأتين، وذلك على خلفية اجتماع أعضاء شرف نادي النصر مؤخرًا.

وخلال تصريحات إعلامية، بعد الاجتماع أكد السويكت أن إدارة النصر لم تنسَ ملف تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا ولاعب الوسط البرازيلي بيتروس، خاصة أن الاثنين من العناصر المهمة للعالمي خلال الفترة الحالية.

وأشار السويكت إلى أن إدارة النصر لا تدخر مجهودًا من أجل إسعاد عشاق أصفر العاصمة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد أخبار سارة للعالميين.