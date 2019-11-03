#النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة #الفيصلي
ضمن منافسات دوري المحترفين

#النصر يبدأ الاستعداد لمواجهة #الفيصلي

2019/11/03
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراة الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب النصر ضد الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الملز.

وشهدت تدريبات النصر اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي، وبدأ المران بتمارين لياقية في الصالة الرياضية المغلقة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة النصر ضد أبها الأخيرة، بالجري حول الملعب؛ توجهوا بعد ذلك إلى غرف الجاكوزي والساونا.

وركز المدرب البرتغالي روي فيتوريا في البداية على التدريبات اللياقية المتنوعة، ثم طبق عددًا من الجوانب التكتيكية، قبل أن يختتم مران النصر اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يتصدر الهلال الترتيب بـ20 نقطة من 9 لقاءات.


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