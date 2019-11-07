#النصر يستعيد بريق موسمه الاستثنائي
بعد تقاسمه الصدارة مع الهلال

#النصر يستعيد بريق موسمه الاستثنائي

2019/11/07
الساعة 3:29 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في استعادة بريقه المفقود، وظهر بشكل مميز في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ينتفض

وكان النصر بدأ منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مميز، قبل أن يتعادل سلبيًا ضد الشباب، ويخسر على أرضه بهدف نظيف أمام الحزم، ثم تعادل بدون أهداف مع الأهلي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وتراجع ترتيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل أن ينتفض ويُحقق 4 انتصارات متتالية ضد الرائد، الهلال، أبها والفيصلي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويُقاسم الهلال صدارة ترتيب الدوري، ولكن الزعيم يتفوق في عدد الأهداف.

استعادة بريقه

وأبدى الإعلامي عيسى الحكمي إعجابه بمستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة، وقال: “النصر بدأ يستعيد شيئاً من بريق الموسم الماضي .. وعودة الفريق كان من مواجهة النادي الأهلي”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الفوز يغطي كل العيوب .. جماهير النصر نسيت كل انتقاداتها لإدارة صفوان السويكت مع توالي الانتصارات”.

وتحدث الإعلامي الرياضي معاذ المسلم عن أداء العالمي مؤخرًا قائلًا: “نادي النصر وضع كل ثقله في مباراة الديربي أمام الهلال وعاد إلى المنافسة واستعاد ثقة جماهيره بعدها”.

واختتم المسلم تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “أجانب النصر هم الأفضل في الدوري .. حمدالله وأمرابط وجوليانو وبيتروس عمود فقري للفريق”.


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