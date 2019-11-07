حمدالله في أزمة .. محاولات لتجنب تحويله إلى النيابة

المواطن - مروة نبيل

دخل نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في أزمة مع موظفة في مطار الرياض قبل سفره إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته.

واشتبك حمدالله لفظيًا مع موظفة الأمن التي تحمل رتبة رقيب، وذلك بعد مرور زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي، الأمر الذي أثار غضب مهاجم نادي النصر لأن زوجته حامل، وتعرضها للأشعة قد يكون ضارًا على صحة الجنين.

وأكدت تقارير صحافية أن قسم شرطة مطار الملك خالد في الرياض أكمل التحقيقات، تمهيدًا لتحويل القضية إلى النيابة العامة بعد أخذ أقول الطرفين، حيث شددت الموظفة على أن حمدالله وجه لها كلمات نابية وتجاوز الاحترام وحاول الدخول لمناطق التفتيش المخصصة للنساء، فيما نفى اللاعب كل هذه التهم.

ويسعى مسؤولو نادي النصر لحل أزمة حمدالله سريعًا، قبل تحويلها إلى النيابة العامة، حيث أجرت بعض الشخصيات اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة من أجل إقناعها بالتنازل عن القضية، وذلك وفقًا لصحيفة “الرياضية”.

يُذكر أن حمدالله عاد إلى منزله في الرياض، بعدما رفضت موظفة الأمن التنازل عن القضية، ما ترتب عليه منعه من السفر.