النصر يسقط ضد #الوحدة بهدف نظيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الوحدة ضد النصر، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فرسان مكة بهدف دون رد.

الوحدة ضد النصر:

وبدأت مباراة الوحدة ضد النصر بشكل سريع، وظهر العالمي بشكل مميز في الشوط الأول، وسيطر على معظم فتراته، إلا أنه فشل في تحويل سيطرته إلى أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ يسيطر فرسان مكة على اللعب، وتمكن البرازيلي أنسيلمو من هز الشباك في الدقيقة 60، مستغلًّا كرة عرضية مميزة في غفلة من الدفاع، لتنتهي مباراة الوحدة ضد النصر بفوز أصحاب الأرض.

وبعد مباراة الوحدة ضد النصر اليوم، رفع فرسان مكة رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد العالمي عند 20 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، والهلال المتصدر، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.