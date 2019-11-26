النصر يطير إلى دبي

المواطن - مروة نبيل

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لبدء معسكره في جبل علي.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استغلال فترة التوقف الحالية لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، وتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خسر ضد الوحدة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أثار غضب جماهيره.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، والهلال المتصدر، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.