النصر يقول كلمته الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

رد نادي النصر بشكل نهائي حول إمكانية بيع نجمه البرازيلي جوليانو دي باولا لفريق بالميراس البرازيلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن تألق جوليانو مع النصر، دفع بالميراس للتفكير بقوة في تقديم عرض مالي مميز للعالمي لضمه في يناير المقبل.

وسيرحب النصر ببيع جوليانو في فترة الانتقالات الشتوية للاستفادة ماليًّا من اللاعب، بجانب وجود نية للإدارة النصراوية بعقد صفقة تبادلية مع بالميراس وضم أحد لاعبيه.

من ناحية أخرى، يستعد كل من المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين أمرابط، لتقديم هدية مميزة للعالمي وجماهيره في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن وجود حمد الله وأمرابط في النصر سيُقرب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي من الانضمام للعالمي.

ويأتي وجود أمرابط وحمد الله كـ ميزة كبيرة للعالمي من أجل ضم بلهندة، خاصة أن النصر سبق له أن أبدى اهتمامه بضم لاعب غلطة سراي الذي أصبح قريبًا من مغادرة ناديه التركي لوجود مشاكل حاليًّا بينه وبين جماهير الفريق.

وسبق للنادي الأهلي أن أبدى رغبته مع جاره الاتحاد في ضم يونس بلهندة في حال قرر مغادرة غلطة سراي.

وسبق لـ يونس بلهندة أن تواجد في معسكرات سابقة للمنتخب المغربي مع حمد الله وأمرابط، كما أن علاقة الترابط بين الثلاثي ستفيد النصر من أجل إتمام الصفقة.

ولن يُمانع غلطة سراي، في التفريط باللاعب يونس بلهندة مقابل الحصول على تسعة ملايين يورو.