النصر يقول كلمته ويتقدم بثنائية في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراته أمام الفيصلي متقدمًا بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم حمد الله بالهدف الأول للنصر في الدقيقة الـ11 بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام، كما سجل البرازيلي جوليانو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ30.

ويلعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات لعبها يوم الأربعاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يُعد بمثابة الفأل الحسن قبل مباراته ضد الفيصلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم.

يُذكر أنه في حال نجح النصر أو الفيصلي في تحقيق الفوز في المباراة المؤجلة، فإن الفريق الفائز سيتعادل في عدد النقاط مع الهلال متصدر الترتيب برصيد 20 نقطة.