النصر يكشف موعد عودة المصابين

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فترة غياب الخماسي المصاب حمد المنصور، عبدالعزيز الجبرين، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري وعبدالله مادو، ومدة العلاج التي يحتاجها كل منهم.

وتعرض حمد المنصور وعبدالعزيز لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسيحتاج الثنائي لمدة بين أسبوعين لثلاثة أسابيع من أجل العلاج والتأهيل.

وأُصيب عبدالرحمن العبيد بتمزق في عضلة الساق خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وسيحتاج لمدة بين 4 إلى 5 أسابيع للعلاج والتأهيل، فيما تعرض عبدالله الخيبري لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ خلال تواجده مع الأخضر أيضًا، ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل لمدة بين 3 لـ4 أسابيع.

وأوضح تقرير الشريك الطبي لنادي النصر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله مادو سيجري كشفًا طبيًّا للتأكد من نوع الإصابة، وذلك بعد استبعاده مع قائمة الأخضر مؤخرًا.