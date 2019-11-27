النصر يواصل تدريباته في جبل علي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، في معسكره الخارجي المقام في مدينة جبل علي الإماراتية.

وبدأت تدريبات النصر اليوم بتمارين لياقية متنوعة، بدأت بالجري حول الملعب، وقسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى لهم تمارين كروية متنوعة.

وقسم المدرب البرتغالي فيتوريا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى ثلاث مجموعات، تجري اثنتان منها مناورة على منتصف الملعب وتتبادل الأدوار فيما بينهما.

وتواجد في العيادة الطبية بمقر إقامة النصر في جبل علي خماسي الفريق الأول لكرة القدم عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الجبرين، حمد المنصور وعبدالله الخيبري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره البكيرية على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.