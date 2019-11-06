النصر يُحقق المراد ويتقاسم الصدارة مع الهلال بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي النصر فوزًا مهمًّا على حساب الفيصلي بنتيجة 2/ 0، ضمن لقاء الجولة السادسة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى نادي النصر، الشوط الأول من مباراته أمام الفيصلي متقدمًا بهدفين دون رد.

وتقدم حمد الله بالهدف الأول للنصر في الدقيقة الـ11 بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام، كما سجل البرازيلي جوليانو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ30.

ولعب النصر ضد الفيصلي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد المباراة، أصبح رصيد النصر 20 نقطة في المركز الثاني متقاسمًا صدارة الدوري مع نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وحقق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، إنجازًا مميزًا، وذلك بعد إحرازه للهدف الأول اليوم الأربعاء في شباك الفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة والمؤجلة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد هدفه في الفيصلي، نجح عبدالرزاق حمد الله في التسجيل بجميع الأندية التي لعب ضدها في الدوري السعودي بواقع 17 ناديًا.

وسجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للنصر برأسية مميزة بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

وكان حمد الله تُوج بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، كما فاز مع النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخ أصفر العاصمة.