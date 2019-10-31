النصر يُعلن إسقاط عضوية سعد آل مغني

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر منذ قليل عن إسقاط العضوية عن سعد بن ثابت آل مغني وذلك بعد تغريداته الأخيرة التي وجهها ضد مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إسقاط عضوية سعد آل مغني، جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه، بحسب ما نصت عليه المواد” 9 و10″ من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وفي يوم 13 أكتوبر الماضي، هاجم سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، إدارة النادي بعد بيانها بشأن انتقاد لجنة الحكام ونادي الشباب.

وكتب سعد آل مغني مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: “نادي النصر بالنسبة لي عشاق، لكن الإدارة الحالية لا تُمثلني، وإذا ما قدموا اعتذار لي لا تزعلون يا أعضاء”.

وأضاف آل مغني: “ويا جماهير قسمًا بالله، لو ما يعتذرون ويقدمون استقالتهم راح أقدم شيء ما أحد يعرفه عشان أعلمهم كيف أصلًا ترشحوا وهم لا يستحقون”.

وتابع آل مغني: “كل ما أشوف تصريحات وحضور الإدارة السابقة، وكل ما شفت بيانات الإدارة الجديدة وربي استحي وتجيني حموضة”.