النعيمة يحمل كأس آسيا في محيط الرعب

المواطن - مروة نبيل

اختار مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قائد الزعيم السابق، صالح النعيمة لحمل كأس دوري أبطال آسيا 2019 والدخول به قبل مباراة أوراوا الياباني.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز، مساء يوم السبت المقبل، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

ونشر النعيمة صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، متمنيًا لهم التوفيق والتتويج باللقب القاري الغائب عن خزائن الزعيم منذ سنوات.

وقال: “شكرًا لإدارة الهلال لاختياري لحمل الكأس القاري، وكلي ثقة بزملائي اللاعبين للقتال من أجله بما يمتلكونه من إمكانيات كبيرة وروح متّقدة وتركيز عالٍ بإذن ﷲ وتوفيقه يقف خلفهم مدرج عظيم حمل الهلال دومًا لمنصات الذهب”.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد اختار قائد الفريق السابق، يوسف الثنيان لتقديم كأس دوري أبطال آسيا في نهائي نسخة 2017 أمام أوراوا الياباني أيضًا.