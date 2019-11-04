النفط يرتفع بفعل آمال التجارة وتحسن التوقعات

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الاثنين، مدعومة بتحسن توقعات الطلب على الخام ونمو أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية مما انضاف إلى آمال السوق حيال التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني عند 62.13 دولار للبرميل، مرتفعة 44 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمائة. وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر 34 سنتًا أو 0.6 بالمائة لتغلق عند 56.54 دولار للبرميل.

ودفع التفاؤل حيال تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد النفط.

وحققت أسهم قطاع الطاقة أكبر المكاسب بين القطاعات الأحد عشر الرئيسية على ستاندرد أند بورز 500.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال: ”تصريحات كلا الجانبين (الصين والولايات المتحدة) تروج بقوة لاتفاق تجارة. وهناك أيضًا قناعة مجلس الاحتياطي الاتحادي بوضع اقتصادي يبدو أفضل حالًا، مما يعود بالنفع على جميع أطراف العملية الاقتصادية”.