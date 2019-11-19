النفط يهوي بفعل مخاوف تخمة المعروض

المواطن - متابعة

تراجع النفط أكثر من دولار للبرميل يوم أمس الثلاثاء؛ بفعل المخاوف من تخمة معروض عالمي وعدم إحراز تقدم صوب تسوية نزاع التجارة الأمريكي الصيني والذي يُلقي بظلاله على توقعات الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار بما يعادل 2.5 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 60.91 دولار للبرميل، وفقدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار أو 3.2 بالمائة لتغلق عند 55.21 دولار للبرميل.

وارتفع برنت حوالي 15 بالمائة هذا العام، مدعومًا باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا- فيما بات يعرف بمجموعة أوبك+- على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًّا من أول يناير.