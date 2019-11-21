النيابة : احذروا تحويل الأموال لحسابات مجهولة

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية غير معلومة المصدر تلبية لطلب أحد الأشخاص.

وقالت النيابة العامة في بيان مقتضب لها : تَوخَّ مزيداً من الحيطة والحذر عند طلب شخصٍ ما تحويل أي متعلقات مالية من حساباتك المصرفية إلى حسابات مصرفية أخرى غير معلومة المصدر، لاشتباه عدم شرعية تلك الأموال، مما يجعلك عرضة للمساءلة الجزائية.

وكانت النيابة العامة قد حذرت أمس من السماح للآخرين باستخدام حسابك المصرفي لغرض التحويل إلى حسابات مصرفية غير معروفة، إذ توجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة قيام سبب مشروع لهذه الحوالة تحت طائلة المسؤولية الشخصية تجاه عميل الحساب البنكي.