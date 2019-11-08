النيابة العامة تحقق في حادثة حمدالله وموظفة أمن مطار الملك خالد

المواطن - الرياض - واس

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في واقعة اتهام لاعب كرة القدم، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.

وكان لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله عاد إلى منزله في الرياض، بعدما صدر بحقه قرار منع من السفر، بسبب الشكوى التي تقدمت بها موظفة الأمن في قسم التفتيشات، وادعت أن نجم النصر تلفظ عليها، وذلك وفقًا لـ”الإخبارية”.

ورفضت موظفة الأمن التنازل عن دعواها ضد حمدالله حتى الآن، الأمر الذي جعل نجم النصر ممنوعًا من السفر خارج البلاد، على الرغم من محاولات إدارة العالمي التدخل في الأزمة لحلها سريعًا.