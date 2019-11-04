النيابة العامة تدعو الخريجات للتقديم على شغل 100 #وظيفة إدارية

المواطن - الرياض
تدعو النيابة العامة الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).
وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (100) وظيفة شاغرة وهي موزعة على النحو التالي:
|المرتبة
|عدد الوظائف
|4
|11
|5
|21
|6
|66
|7
|1
|8
|1
|المجموع
|100
|رابط التقديم على الأنترنت
|الفترة الزمنية للتقديم
|إيضاحات
|www.mcs.gov.sa
|من
|إلى
|فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة
|06/3/1441هـ
|12/3/1441هـ.
أولاً: مواعيد تقديم الطلبات:ملاحظة: متاح الآن، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم السبت الموافق 12/03/1441هـ ، وذلك عبر منظومة جدارة.
ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمات):
- الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.
ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:
- خريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .
- خريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
- خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ماتضمنة دليل تصنيف الوظائف).
- خريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة.
- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً.
- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحة.
- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)
رابعاً: إيضاحات عــامــة:
- هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.
- البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدمة) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدمة) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.
- ستقوم النيابة العامة بإعلان أسماء المرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
|#
|الوظيفة
|المرتبة
|الجهة
|المنطقة
|عدد الوظائف
|1
|باحث اجتماعي (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|8
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|2
|باحث اجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|2
|3
|باحث إحصاء مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|3
|4
|باحث وثائق (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|5
|فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|6
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|3
|7
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|3
|8
|مأمور علاقات عامة (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|9
|مأمور وثائق ومحفوظات (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|10
|محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|11
|مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|12
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|13
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|4
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|4
|14
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|1
|15
|مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الرياض ( منطقة الرياض )
|2
|16
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|17
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|18
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة )
|2
|19
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|20
|مسجل معلومات (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|مكةالمكرمة ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|21
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|جده ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|22
|فني دعم مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|جده ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|23
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|جده ( منطقة مكةالمكرمة )
|1
|24
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة )
|1
|25
|مدقق حسابات مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة )
|1
|26
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة )
|1
|27
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|4
|النيابة العامة
|المدينةالمنورة ( منطقة المدينةالمنورة )
|1
|28
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|بريده ( منطقة القصيم )
|1
|29
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|بريده ( منطقة القصيم )
|2
|30
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|بريده ( منطقة القصيم )
|1
|31
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|بريده ( منطقة القصيم )
|1
|32
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الدمام ( المنطقة الشرقية )
|1
|33
|محاسب مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الدمام ( المنطقة الشرقية )
|1
|34
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الدمام ( المنطقة الشرقية )
|1
|35
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|4
|النيابة العامة
|الدمام ( المنطقة الشرقية )
|3
|36
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الدمام ( المنطقة الشرقية )
|2
|37
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|ابها ( منطقة عسير )
|1
|38
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|ابها ( منطقة عسير )
|1
|39
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|ابها ( منطقة عسير )
|1
|40
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|ابها ( منطقة عسير )
|1
|41
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|4
|النيابة العامة
|ابها ( منطقة عسير )
|1
|42
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|ابها ( منطقة عسير )
|1
|43
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|حائل ( منطقة حائل )
|1
|44
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|حائل ( منطقة حائل )
|1
|45
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|حائل ( منطقة حائل )
|1
|46
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|حائل ( منطقة حائل )
|2
|47
|ناسخ آلة (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|حائل ( منطقة حائل )
|1
|48
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|تبوك ( منطقة تبوك )
|1
|49
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|تبوك ( منطقة تبوك )
|1
|50
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|تبوك ( منطقة تبوك )
|2
|51
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|تبوك ( منطقة تبوك )
|1
|52
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الباحه ( منطقة الباحه )
|1
|53
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الباحه ( منطقة الباحه )
|1
|54
|فني دعم (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|7
|النيابة العامة
|الباحه ( منطقة الباحه )
|1
|55
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الباحه ( منطقة الباحه )
|2
|56
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|عرعر ( منطقة الحدود الشمالية )
|1
|57
|كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|عرعر ( منطقة الحدود الشمالية )
|2
|58
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|عرعر ( منطقة الحدود الشمالية )
|1
|59
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|عرعر ( منطقة الحدود الشمالية )
|1
|60
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|عرعر ( منطقة الحدود الشمالية )
|1
|61
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الجوف ( منطقة الجوف )
|1
|62
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الجوف ( منطقة الجوف )
|1
|63
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|الجوف ( منطقة الجوف )
|2
|64
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|4
|النيابة العامة
|الجوف ( منطقة الجوف )
|2
|65
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|الجوف ( منطقة الجوف )
|1
|66
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|جازان ( منطقة جازان )
|1
|67
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|جازان ( منطقة جازان )
|1
|68
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|جازان ( منطقة جازان )
|1
|69
|مدقق شئون الموظفين (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|جازان ( منطقة جازان )
|1
|70
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|جازان ( منطقة جازان )
|1
|71
|باحث إجتماعي مساعد (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|1
|72
|باحث إحصاء (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|1
|73
|كاتب (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|1
|74
|كاتب سجل (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|1
|75
|كاتب ضبط (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|2
|76
|مساعد إداري (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|6
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|1
|77
|ناسخ آلة (الوظيفة تتطلب مقابلة)
|5
|النيابة العامة
|نجران ( منطقة نجران )
|1