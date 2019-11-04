النيابة العامة تدعو الخريجات للتقديم على شغل 100 #وظيفة إدارية

المواطن - الرياض

تدعو النيابة العامة الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (100) وظيفة شاغرة وهي موزعة على النحو التالي: