النيابة تحقق مع المسيء لأهالي الباحة

النيابة تحقق مع المسيء لأهالي الباحة

2019/11/20
الساعة 2:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الباحة

باشرت النيابة العامة في الباحة التحقيق مع شخصية المتحدث في الفيديو المسيء لمنطقة الباحة، وتم إيقافه على ذمة القضية.

وكانت شرطة منطقة الباحة ألقت القبض على صاحب الفيديو المسيء للمنطقة، خلال 5 ساعات من تداول المقطع على وسائل التواصل بتوجيه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأن الإمارة تستهجن ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وتم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، واصفًا الفعلة بأنها “لا مسؤولة”.

وكان مقطع فيديو متداول لأحد المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي أثار استياء سكان منطقة الباحة لما فيه من كلمات وإسقاطات ليست صحيحة إطلاقًا.

وطالب البعض باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذا الشخص الذي وصف سكان منطقة الباحة بالـ “النايمين والكسالى” على حد قوله، وتنمّره من بعض التقاليد والعادات لدى الأهالي وأيضًا تقليده اللهجة بشكل ساخر.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • فتح عقبة طريق الملك فهد بالباحة
    •
  • بدء الدوام الشتوي في مدارس الباحة
    •
  • المسيء لسكان الباحة في قبضة الأمن
    •
  • تعليق من إمارة الباحة على الفيديو المسيء
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :