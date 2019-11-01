النيابة تحقق مع مشهري الرشاش في الرياض
أحالت المجني عليه إلى المستشفى

النيابة تحقق مع مشهري الرشاش في الرياض

2019/11/01
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي لبن.
وأفاد المصدر بأن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص مشاركين في الجريمة، وجرى إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وأكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وشكر معالي النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود، وأثنى معاليه على تعاون المبلغ عن الجريمة فالمواطن والمقيم هم رجل الأمن الأول.
وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.


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