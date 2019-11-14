النيابة تنصف مُطلقة يمنية: لم تهرب

المواطن - الرياض

وجهت النيابة العامة، الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عن مطلقة من الجنسية اليمنية تبلغ من العمر 28 عاماً بعد ثبوت عدم صحة ادعاءات والدها بشأن هـروبها.

وأبلغ الأب عن هروب السيدة للجهات المختصة، وهو ما تسبب في إصدار قرار بإيقاف خدماتها لتحرم من نفقتها الشهرية لـ3 أشهر، فيما كشفت تحقيقات النيابة عدم صحة تلك الادعاءات وقيام والد السيدة بتعنيفها، كما أخذ طليقها أبناءها منها بالقوة رغم وجود حكم قضائي يقضي بحضانتها، بحسب ما ذكرت عكاظ.

ويأتي توجيه النيابة برفع قرار إيقاف خدماتها؛ لعدم ارتكاب السيدة أي فعل محظور أو جنائي، كما وجهت بالعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة.