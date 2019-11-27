النيابة تُوجه بضبط مدعي فوز الهلال بالرشوة

النيابة تُوجه بضبط مدعي فوز الهلال بالرشوة

2019/11/27
الساعة 2:36 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, الرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أصدرت النيابة العامة توجيهًا يقضي بالقبض على شخص اتهم في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصًا من الوسط الرياضي بتقديم رشوة من أجل تحقيق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر الإعلامي أحمد الفهيد عبر حسابه في تويتر أن النيابة العامة أصدرت قرارها بإلقاء القبض على الشخص الذي اتهم الآخرين في الوسط الرياضي بعد ادعائه بقيام شخص بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد مسؤولي الوسط الرياضي لتسهيل فوز الهلال بالبطولة.

وجاء قرار النيابة العامة بناءً على المصلحة العامة من أجل نبذ التعصب ونشر روح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية خاصة بالقبض على الشخص وإتمام باقي الإجراءات النظامية تجاهه.

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