الهاتريك هو الشعار .. الأخضر الشاب يُحرز 4 أهداف في الهند بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام الهند متقدمًا برباعية دون رد، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا في عام 2020

وتألق اللاعب أحمد البصاص لاعب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في الشوط الأول أمام الهند بعد أن أحرز “هاتريك”.

ونجح البصاص في إحراز الهدف الثالث له في شباك الهند عند حلول الدقيقة الـ28، لتُصبح النتيجة 4- 0 للمنتخب السعودي أمام نظيره الهندي.

وسجل محمد مران الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب أحمد البصاص الهدف الثاني للأخضر الشاب في الدقيقة العاشرة.

ووسط تراجع أداء المنتخب الهندي، تمكن المنتخب السعودي من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب أحمد البصاص في الدقيقة السابعة عشرة.

يذكر أن مباراة السعودية والهند تُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.