الهلاليون متشوقون .. من يتقمص دور عمر خربين في مباراة #الهلال وأوراوا؟

المواطن - محمد سمعه

يتطلع الجمهور الهلالي إلى رؤية فريقه في مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، محققًا نتيجة إيجابية، وذلك قبل خوض مباراة العودة في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

وكان اللاعب السوري عمر خربين هو آخر لاعب هلالي يُحرز هدفًا للأزرق في مباراة الهلال وأوراوا، التي أُقيمت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويتمنى الجمهور الهلالي رؤية إما الفرنسي بافتيمبي غوميز أو الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في أفضل حالاتهم ليُسجل أحدهما هدفًا في لقاء الهلال وأوراوا اليوم السبت.

يذكر أن الهلال تأهل إلى الدور النهائي في دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري، بينما تأهل أوراوا على حساب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني لتُقام مباراة الهلال وأوراوا بمرحلتي الذهاب والإياب في نهائي أبطال آسيا نسخة 2019.

وقبل انطلاق مباراة الهلال وأوراوا، يعتمد المدرب الياباني تيسوشي أوتسوكي مدرب أوراوا على تحرك الظهير الأيسر والأيمن لصنع الفرص الهجومية، مع تأمين الدفاع بثلاثة مدافعين واثنين من خط الارتكاز، ثم يترك المساحة خالية لخط الوسط الهجومي لصنع الانطلاقات والتصويب على مرمى المنافس.

وخلال مباراة الهلال وأوراوا، سيكون لـ الخط الهجومي لنادي أوراوا المكون من شينزو كوروكي وفابريسيو وناجازاوا المهمة الأكبر في محاولة صناعة الفرص الهجومية على مرمى عبدالله المعيوف، في ظل غياب نجم الفريق المهاجم يوكي موتو لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة.

ويجب على المدرب رازفان لوشيسكو خلال مباراة الهلال وأوراوا وضع الخطة المناسبة لتأمين منطقة الوسط الدفاعي والدفاع بالعناصر المناسبة مع التركيز على استغلال الهجمات التي ستتاح والتأكد التام من فشل أوراوا في التسجيل وحسم الأمور في الرياض قبل مباراة العودة في اليابان.

وقبل إقامة مباراة الهلال وأوراوا، وأثار دفاع الهلال القلق مؤخرًا لمشجعي الأزرق وللنقاد الرياضيين، بعدما تلقت شباك الفريق 10 أهداف بواقع 4 من السد القطري و2 من النصر و3 من الفتح وهدفًا من عرعر في كأس الملك.