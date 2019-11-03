الهلال أجهز لنهائي آسيا 2019.. والدفاع نقطة ضعفه

المواطن - مروة نبيل

أكد النقاد الرياضيون أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهز للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019، ولكنه يفتقد إلى التنظيم الدفاعي، وذلك ما ظهر خلال مباراته ضد عرعر.

ولعب الهلال ضد عرعر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

الأخطاء الدفاعية:

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على أداء الزعيم، قائلًا: “هدف عرعر هو استمرار للأخطاء الدفاعية الهلالية في الكرات الرأسية والثابتة.. الهلال يحتاج لتنظيم الدفاع وعدم تلقي أي هدف من أوراوا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مشاكل الدفاع الهلالي في المنظومة كاملة وخاصة في الكرات الثابتة، ويجب إصلاح ذلك قبل لقاء أوراوا”.

الهلال أجهز:

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي خالد القحطاني: “جاهزية اللاعب المحلي الاحتياطي في الهلال تغيرت عن نهائي 2017.. هتان باهبري يتعامل مع المساحات الضيقة كما يتعامل مع المساحات الواسعة”.

وأضاف: “محمد الشلهوب يقدم مستوى مميزًا وهو بهذا العمر.. يستحق أن يتوج تاريخه بالبطولة الآسيوية من أمام أوراوا.. في الهلال فقط جوفينكو وسلمان الفرج من يملكان الجرأة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “مدرب الهلال أخطأ في عدم إشراك المدافع الكوري أمام الفتح والمحصلة كانت التعادل.. المدرب يفكر في عدم إرهاق تشكيلة النهائي”.

وعلق الناقد الرياضي ماجد الفهمي على مستوى الزعيم قائلًا: “الهلال دخل في مود فني سيئ ويشعرون بخلل نفسي بسبب النهائي.. الفريق الهلالي حاليًّا أجهز من نهائي 2014 و2017”.