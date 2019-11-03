الهلال الأعلى استحواذًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأعلى استحواذًا، خلال منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعلى الفرق استحواذًا، والتي تصدرها الهلال بنسبة 66.2%، يليه النصر بعدما وصلت نسبة استحواذه إلى 65.9%.

ويتواجد الاتفاق في المركز الرابع بقائمة الأكثر استحواذًا في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ62.2%، يليه الوحدة بنسبة بلغت 56.1%، ثم الشباب بـ55.3%.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، يليه الثلاثي النصر، الأهلي والفيصلي برصيد 17 نقطة لكل منهما، ولكن يملك العالمي وعنابي سدير مباراة مؤجلة.