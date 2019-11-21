الهلال الأكثر تسجيلًا في آسيا

المواطن - مروة نبيل

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقدم مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي.

وأشاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالخط الهجومي لفريق الهلال في النسخة الحالية من البطولة القارية، ونشر مقطع فيديو لأهدافه.

وعلق حساب البطولة الرسمي قائلًا: “الهلال هو أكثر أندية دوري أبطال آسيا تسجيلًا للأهداف هذا العام برصيد 24 هدفًا”، وتساءل قائلًا: “هل سيكون قادرًا على تسجيل المزيد يوم الأحد؟”.

ويتصدر المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز صدارة هدافي دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 10 أهداف، ويطمح لهز الشباك خلال مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

🔝 | ⁦@Alhilal_FC⁩ هو أكثر أندية ⁧#دوري_أبطال_آسيا⁩ تسجيلًا للأهداف هذا العام '24 هدف' . هل سيكون قادرًا على تسجيل المزيد يوم الأحد 🤔؟ شاهد أهداف الفريق حتى الآن 👇 pic.twitter.com/Ppys7ADrtm — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 21, 2019