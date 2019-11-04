الهلال الاستثناء.. الصراعات الشرفية تُهدد الأندية

المواطن - مروة نبيل

أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها العضو الذهبي السابق في نادي النصر سعد آل مغني حالة من الجدل؛ ما دفع الهيئة العامة للرياضة لاستدعائه للتحقيق معه.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال أزمة تصريحات آل مغني.

أزمة النصر وآل مغني:

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد أعلنت قبل عدة أيام إسقاط عضوية آل مغني، بعد استكمال الإجراءات القانونية واستنادًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية السعودية.

وأطلق آل مغني سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، انتقد فيها إدارة نادي النصر، مؤكدًا أنه يخطط للاستغناء عن الثنائي البرازيلي مايكون وبيتروس، والمغربي نور الدين أمرابط، والمهاجم النيجيري أحمد موسى.

كما أكد آل مغني أن نادي النصر يُعاني من أزمة مالية كبرى خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الديون وصلت إلى 50 مليون ريال في عهد صفوان السويكت.

أزمة الصراعات الشرفية:

وعلق الإعلامي الرياضي وائل النجار على هذه الأزمة قائلًا: “للأسف ما نراه اليوم هو إن لم تكن معي فأنت ضدي في إدارة نادي النصر.. عدنا سنوات للخلف في موضوع الصراعات الشرفية في إدارات الأندية”.

وتابع النجار خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الانتقادات التي حصلت في الآونة الأخيرة كان من المفترض أنها لا تخرج من أسوار البيت النصراوي”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “للأسف أعضاء الشرف أصبحوا أقل من السابق، هناك أعضاء لا نراهم إلا بحال الفوز وآخرون بحال الخسارة فقط”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي عبدالغني الشريف: “افتقدنا أعضاء الشرف القدامى والذين كانوا يقدمون الدعم دون بهرجة.. كان عضو الشرف يدعم بالملايين ولا يهتم لظهور اسمه، على عكس ما يحدث الآن”.

وأضاف الشريف خلال تصريحاته الإذاعية: “للأسف أصبحنا نشاهد بعض أعضاء الشرف لو يقدم مبلغ 5000 ريال سيحرص على ظهور اسمه للإعلام”.

وواصل تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “المثال الرائع بأعضاء الشرف لدينا هو الهلال، يقدمون عمل متميز ودعم بالخفاء وبعيدًا عن الأضواء”.