الهلال السعودي بطلًا لآسيا

المواطن - محمد سمعه

توج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بهدفين دون رد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الوحيد لفريق الهلال في الدقيقة الخامسة والسبعين، من عمر المباراة.

وأحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر الهلال العديد من الفرص المحققة للتهديف عبر كل من علي البليهي وياسر الشهراني وجيوفنكو، لكن الدوسري أكد تفوق الهلال في المباراة ليُحرز هدف الفوز بالبطولة الآسيوية.

جدير بالذكر أن الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، حيث تُقام البطولة في قطر.

وكانت مباراة الهلال وأوراوا أُقيمت على ملعب سايتاما 2002 باليابان.