الهلال بالأزرق في ذهاب نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوضه ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالطقم الأزرق.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني، مساء يوم غد السبت، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وستشهد مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع تذاكر المواجهة الآسيوية، بعد دقائق من طرحها على موقع تذاكر الهلال.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، وتسهيل مهمته في لقاء الإياب، أملًا في التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.