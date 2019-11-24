الهلال كبير آسيا

المواطن - مروة نبيل

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ليُكلل مجهوده بالحصول على اللقب القاري بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

مشوار الذهب:

وامتد مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لمدة تجاوزت الـ6 أشهر، لعب خلالها 14 مباراة، توجها في الختام بالتتويج باللقب القاري.

وبدأ الهلال مشواره في دور المجموعات بالفوز على العين الإماراتي بهدف نظيف، ثم تغلب على الدحيل القطري بنتيجة 3/ 1، وهُزم أمام الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز على الفريق ذاته بهدف دون رد.

وتغلب الهلال على العين الإماراتي بهدفين نظيفين، ثم اختتم دور المجموعات بالتعادل مع الدحيل القطري بنتيجة 2/ 2، وفاز على الأهلي في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 4/ 2، ثم خسر إيابًا بهدف دون رد.

وتعادل الهلال سلبيًّا مع الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، قبل أن يفوز بنتيجة 3/ 1 في مباراة الإياب، واكتسح السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور نصف النهائي، وهُزم إيابًا بنتيجة 4/ 2.

وواصل الهلال تألقه وفاز على أوراوا الياباني بهدف دون رد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، قبل أن يفوز اليوم بهدفين دون رد في لقاء الإياب الذي أُقيم على إستاد سايتاما، ليتوج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.